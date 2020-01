La Turmo Travel si aggiudica il servizio bus interni del porto di Olbia

Nonostante la parità di punteggio sulle offerte tecniche di Sinergest e Turmo Travel (entrambe hanno raggiunto quota 70), è stata quest’ultima ad offrire il maggior ribasso sul costo ora – mezzo, ossia un 16 per cento (rispetto al 10 della società uscente) sui 120 euro a base d’asta.

Dopo la proposta di aggiudicazione del servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli in arrivo e partenza dal porto di Olbia - Isola Bianca, dello scorso 30 dicembre a favore della Sinergest Spa, l’esito della seconda fase di gara, rimandata ad oggi per carenza di documentazione, ha visto l’esclusione di quest’ultima società da entrambi i restanti lotti.Resta senza aggiudicatario, invece, il servizio di Info point all’interno del terminal passeggeri dell’Isola Bianca, inserito nel lotto III della procedura. La Sinergest Spa - unico partecipante – non ha infatti presentato, entro i termini fissati dalla Commissione di gara (la scadenza era oggi alle 12.00), la documentazione integrativa ai sensi della normativa sul soccorso istruttorio.