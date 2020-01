Si ferma la corsa della Dinamo che cade in Basketball Champions League per 88-82

Starting five biancoverde con Spissu, Bilan, Evans, Pierre e Vitali, Oostenda risponde con Mwema, Angola, Djordjevic, Thompson e Sylla.Apre le danze Djordjevic, per i giganti risponde Evans che però non completa il gioco da tre punti. Sylla, Angola e Thompson trascinano avanti i padroni di casa 8-2. Reazione del Banco che piazza un controbreak di 8-1 con Evans, autore di 8 punti nella prima frazione, Bilan, Spissu e Pierre. Il giocatore canadese firma il sorpasso, risponde dall’arco Mwema ma è Bilan a ristabilire la parità. Le due squadre si affrontano punto a punto, la tripla di Jerrells, il libero di Spissu a monetizzare il tecnico sanzionato alla panchina belga ed Evans dice +6 isolano. Filou però si riporta avanti con McIntosh e Buysse con un 7-0 che vale il sorpasso. Dopo 10’ 25-22. Botta e risposta dall’arco tra McIntosh e Gentile in avvio di seconda frazione, Oostende piazza il parziale di 5-0 condotta da McIntosh, Jerrells ferma l’emorragia e il contropiede chiuso da Gentile riporta la Dinamo a contatto. I padroni di casa provano a scappare via ma la coppia Jerrells-Evans riduce il gap. Thompson e Djordjevic scrivono il nuovo +7 per i belgi, nonostante i molti errori a cronometro fermo (10/15 nei primi 20’) gli isolani restano a contatto. Il canestro di Bilan dice 46-42 alla seconda sirena. Evans e Spissu bombardano dai 6.75 e siglano il sorpasso del Banco, Oostende risponde con la stessa moneta con il veterano Djordjevic e Mwema. Nella sfida testa a testa Evans scrive il 55 pari ma è ancora Djordjevic a punire dall’arco con due bombe che permettono ai belgi di mettere la testa avanti. I sassaresi si riportano a un possesso con Pierre ma al 30’ il libero di Buysse chiude sul 64-61. I padroni scrivono il +5 in avvio di ultimo quarto, i biancoverdi accorciano con McLean. Botta e risposta dall’arco tra Mwema e un Evans a quota 28 punti, ancora Mwema dai 6.75 a trascinare i suoi ed è timeout Banco. Evans prova a ricucire, ma i padroni di casa ritrovano i punti di McIntosh (76-70). Evans e Vitali riportano il Banco a un possesso, è la coppia Van der Vuurst-Buysschaert a condurre i belgi complice il tecnico sanzionato al numero 31 sassarese (82-76). La tripla di McIntosh dice +9 per i gialloblu, il reverse di Pierre suona la carica agli isolani. Ancora canestro rocambolesco per D che, con 40’’ sul cronometro, riporta i suoi a -5. Djordjevic fa 1 su 2 a cronometro fermo, il gancio di Bilan per il -4. Ma Mwema chiude il contropiede in solitaria e mette il sigillo, la sfida finisce 88-82.





Filou Oostende 88 - Dinamo Banco di Sardegna 82

in un match in cui il Banco ha faticato a mettere la testa avanti e ha subito le alte percentuali da fuori dei padroni di casa.La Dinamo resta comunque in vetta alla classifica del gruppo A in attesa delle sfide di domani che chiuderanno la decima giornata: domani i giganti biancoverdi faranno rientro sull’isola dove domenica affronteranno la Pallacanestro Varese nella 1° giornata di ritorno del campionato LBA mentre mercoledì disputeranno il Game 11 contro Torun.Parziali: 25-22; 21-20; 18-19; 24-21.Progressivi: 25-22; 46-42; 64-61; 88-82.Filou Oostende. Buysse 5, Mwema 14, Van der Vuurst 5, Schwartz, Angola 4, Desiron 2, Buysschaert 8, Djodjevic 14, Thompson 5, McIntosh 27, Sylla 4, Troisfontaine, . All. Dario Gjergja.Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 10, McLean 3, Bilan 9, Bucarelli, Devecchi , Sorokas , Evans 30, Magro, Pierre , Gentile 3, Vitali 9, Jerrells 9. All. Gianmarco Pozzecco.