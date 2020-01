Stasera alle 20.30 palla a due del Game 11 tra Dinamo e Twarde Pierniki Torun

Twarde Pierniki Torun. Società fondata nel 2005, nel 2010 conquista la promozione nella seconda lega nazionale e nel 2014 sale nella massima serie. Nella stagione 2016-17 disputa la prima finale scudetto della sua storia cedendo in Gara 5 a Zielona Gora. Nel 2018 mette in bacheca la prima Coppa di Polonia e la Supercoppa. Gli uomini allenati da coach Sebastian Machowski si trovano sul fondo della classifica del gruppo A con due sole vittorie e otto sconfitte.





Promozione studenti. La Dinamo Banco di Sardegna Sassari, in collaborazione con il Banco di Sardegna e con l'Università di Sassari, offre a tutti gli studenti universitari titolari di una carta prepagata BPERCARD UNISS la possibilità di assistere gratuitamente alle sfide casalinghe della Basketball Champions League 2019-2020. Ai primi duecento studenti che si presenteranno alla biglietteria Dinamo di via Pietro Nenni, 2/22 (Dinamo Store - fronte ingresso PalaSerradimigni) e alla filiale del Banco di Sardegna di Piazza Castello, esibendo la BPERCARD UNISS e un documento d'identità, sarà consegnato un biglietto nel settore per assistere alla gara Dinamo Banco di Sardegna-Torun. Superata la quota dei duecento tagliandi messi a disposizione, gli studenti titolari della BPERCARD UNISS avranno la possibilità di acquistare un biglietto per assistere al match al costo ridotto di € 10,00.





Cena in Club House. L’appuntamento nel post partita è fissato nella Club House di via Nenni a Sassari per il classico terzo tempo nell’ambiente conviviale e amichevole di Casa Dinamo: è possibile gustare la cena, per info e prenotazioni chiamare 079275075 oppure inviare un messaggio alla pagina Facebook Dinamo Sassari Official.

Ad attendere i giganti c’è la sfida con i polacchi del Twarde Pierniki, sfida importante per i giganti che dopo lo scivolone di Oostende cercano il riscatto in casa.“Affrontiamo la compagine polacca di Torun e, nonostante sia l’ultima in classifica nel girone, sappiamo che non sarà una partita facile _ha sottolineato l’assistant coach Edoardo Casalone alla vigilia_. All’andata è stata una partita intensa, combattuta e ad alto ritmo, poche volte mi è capitato di vedere la squadra con il miglior attacco, 92 punti di media realizzati per gara, all’ultimo posto in classifica: c’è però da dire che sono anche la squadra che subisce più punti. Fatta questa premessa noi dovremo giocare con la massima attenzione perché la loro propensione in attacco, così come gli uno contro uno e i rimbalzi offensivi, già all’andata ci hanno messo in difficoltà”.I due sorvegliati speciali della compagine polacca sono il regista ex Trieste, Reggio Emilia e Torino Chris Wright, al terzo posto alla voce efficiency di BCL con 20.8 di media a partita e terzo per punti con 19.7, insieme alla guardia tiratrice Keith Hornsby, classe 1992 che viaggia a una media si 18.4 punti, 3.7 assist e 16.2 efficiency. A questa coppia letale si uniscono l’ala polacca Aaron Cel (11.1 punti e 5.8 rb), e il centro nigeriano Alade Aminu (12.5 pt, 6.8 rb), ex Brindisi. Attenzione anche a Kyle Weaver, già visto in Italia in Legadue a Napoli e Roseto (10 punti, 3 rimbalzi e 2.9 assist di media), e ai giocatori nazionali che possono dare fisicità e sostanza alla formazione del Polski Cukier come il lungo Damian Kulig, utilizzato in maniera discontinua in coppa nonostante il lungo curriculum europeo.Game 11, le curiosità. La Dinamo Sassari ha vinto sei delle ultime sette partite in casa in BCL, con l’unica sconfitta rimediata di un solo punto contro Baxi Manresa (73-74); gli isolani hanno segnato più di 90 punti in dieci partite, attualmente il numero più alto tra le squadre della competizione. Torun ha concesso più di 95 punti in sette delle ultime otto partite in coppa: nessuna squadra ha concesso più punti, comprese le percentuali ai tiri liberi (53.5%) e da tre (43.5%). Torun ha anche segnato una media-tra le più alte della competizione- di 92.2 punti a partita. Dwayne Evans ha segnato 20 punti nella sfida di andata contro Polski Cukier, la sua seconda migliore apparizione in una gara di Champions, poiché nella scorsa partita contro Oostende ha segnato 30 punti; comunque in BCL Evans ha segnato più punti in trasferta (21.8) che in casa (12.6). Nella sfida di andata Chris Wright ha messo a referto un efficiency di +30, dove ha messo a referto 30 punti con 6 assist e 3 palle rubate firmando la sua miglior prestazione in coppa.Biglietteria. C’è ancora disponibilità per assistere alla sfida di questa sera: la biglietteria dello Store di via Nenni, fronte PalaSerradimigni, sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 17 fino all’inizio della partita.Ospiti Erasmus al PalaSerradimigni. In occasione delle gare casalinghe della regular season di Basketball Champions League gli studenti internazionali, giunti a Sassari da ogni parte del mondo per un periodo di studi sull’isola, potranno assistere alle gare di coppa in programma al PalaSerradimigni. Un accordo che si rinnova di stagione in stagione, in piena sinergia tra il club di via Roma, l’Università di Sassari e l’Ufficio relazioni internazionali con la mediazione dell'associazione Esn Erasmus Student Network, che apre le porte del PalaSerradimigni a ragazzi e ragazze che avranno il privilegio di vivere le sfide europee, in una prospettiva comune di crescita, condivisione e integrazione.Baby parking. Al costo di 6 euro è disponibile il servizio baby parking a partire da 45 minuti prima dell'inizio della partita. Maggiori informazioni allo 079280068 o presso il Dinamo Store di via Nenni dove è possibile pagare la quota.Food & Beverage. Durante le partite casalinghe nei settori A, B e C del PalaSerradimigni sono presenti i corner Food&Beverage con i banchetti ristoro: pizzette, spianatine farcite, bibite e birra e tanti snack. Il servizio è attivo a partire dall’apertura dei cancelli fino alla mezz’ora successiva alla fine della partita.Diretta in Club House a Cagliari. A Cagliari, nella location di viale Bonaria 33, sarà possibile guardare in diretta tv il match. Per 15 € primo, secondo e contorno accompagnato da 0,20 o calice di vino. Per info e prenotazioni è possibile contattare lo 0707516415 o 3802137490.