Chiude l'aeroporto di Olbia dal 3 febbraio al 13 marzo, ecco gli orari delle navette per Alghero

I biglietti potranno essere acquistati direttamente a bordo o presso l’ufficio informazioni dell’Aeroporto di Olbia.

verrà attivato un servizio autobus navetta che collegherà l’Aeroporto di Olbia con l’Aeroporto di Alghero e viceversa effettuato dall’azienda di trasporto Sunlines.Il costo del servizio è di 19€ per tratta. Le corse saranno cinque al giorno e saranno effettuate in coincidenza con i principali collegamenti aerei in arrivo e partenza dall’Aeroporto di Alghero.Per tutti coloro che usufruiranno del servizio navetta, la Geasar metterà a disposizione il parcheggio gratuito.Gli orari dell’autobus navetta saranno i seguenti:h. 04.00 h. 05.50h. 08.00 h. 10.00h. 11.00 h. 13.00h. 15.30 h. 17.30h. 20.00 h. 22.00h. 09.30 h. 11.30h. 11.30 h. 13.30h. 15.30 h. 17.30h. 19.15 h. 21.15h. 23.15 h. 01.15Per maggiori informazioni:- Sito web www.geasar.it- Infopoint Tel. 0789 563444 tutti i giorni dalle h.8 alle h.23- Chat online attiva sul sito ufficiale dell’Aeroporto www.geasar.it tutti i giorni dalle h.8 alle h.23- WhatsApp tutti i giorni dalle h.8 alle h.23 inviando un messaggio al numero 345 1542636- Facebook https://www.facebook.com/OlbiaAirport- Twitter https://twitter.com/olbia_airport- Telegram https://t.me/OlbiaAirport