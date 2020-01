Olbia-Sassari, aperto nuovo tratto di 2,3 km in territorio di Monti-Berchidda

OLBIA. Anas, società del Gruppo FS Italiane, oggi ha aperto al traffico un tratto di 2,3 km di nuova carreggiata nell’ambito dei lavori di realizzazione del lotto 6 dell’Itinerario Sassari-Olbia, tra i territori comunali di Monti e Berchidda. Con l’apertura di oggi, che si aggiunge a quelle già avvenute nei mesi scorsi, il traffico veicolare è deviato sulla nuova carreggiata per l’intera lunghezza del lotto, a doppio senso di marcia. I lavori proseguiranno sulla carreggiata opposta (che costituiva il tracciato già esistente della SS597), che verrà completamente ammodernata.







Contestualmente è stato chiuso al traffico lo svincolo di Monti (situato km 61) per consentirne il completamento.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I lavori di realizzazione del lotto 6 procedono secondo il cronoprogramma previsto da Anas che prevede l’apertura al traffico entro l’anno in corso. Il tracciato si estende per un totale di circa 6,5 km e una volta concluso consentirà, insieme al lotto 5 in corso di ultimazione, il collegamento in continuità a 4 corsie con la città di Olbia.