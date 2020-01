Proroga piani personalizzati legge 162/98, tempo fino al 6 marzo per presentare le domande

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. L’Assessore ai Servizi Sociali Simonetta Lai rende noto che, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 51/25 del 18/12/2019:- ha autorizzato la prosecuzione dei piani in essere al 31/12/2019, per il periodo dal 1 gennaio al 30 aprile 2020 stabilendo che per il periodo di proroga l’importo mensile del finanziamento resterà invariato rispetto a quello riconosciuto nel 2019;- ha autorizzato la rivalutazione dei piani in essere al 31/12/2019 entro i primi tre mesi dell’anno mediante aggiornamento della situazione sociale, economica e in caso di aggravamento, della situazione sanitaria. Il beneficio riconosciuto con la rivalutazione avrà decorrenza dal 01.05.2020.Le istanze per piani di nuova attivazione potranno essere inoltrate, previo appuntamento, presso il Centro per la Disabilità Globale di via Vela n. 28 tel 0789 206036 a decorrere dal 13 gennaio 2020 e fino al 06 marzo 2020 corredate dalla seguente documentazione:* Copia del verbale di riconoscimento della Legge 104/92 art 3 comma 3;* Copia del verbale di invalidità civile;* Scheda salute (su apposito modulo);* Eventuale certificazione attestante gravi patologie del familiare convivente;* Autocertificazione attestante il reddito ISEE in corso di validità.Il beneficio per i piani di nuova attivazione decorrerà anch’esso dal 01.05.2020Si precisa che, l’autocertificazione attestante il reddito ISEE ( ISEE 2020) in corso di validità, dovrà essere inoltrata anche per le istanze in essere 31.12. 2019.La Regione ha inoltre fissato il termine per la rendicontazione delle spese per i piani personalizzati Legge 162/98 fruiti nell’anno 2019. Pertanto tutti i beneficiari con piani personalizzati attivi al 31.12.2019 sono invitati a presentare presso il Centro Disabilità Globale entro e non oltre il 21/02/2020, tutta la documentazione attestante le spese sostenute relative agli interventi assistenziali attivati con il finanziamento in argomento.Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il Centro disabilità globale o l’Assessorato ai Servizi Sociali presso il Delta Center ai seguenti recapiti 0789 52086 o 0789 52172 Responsabile Dott.ssa C. Salzillo o Assistente Sociale Dott.ssa M. Mariani