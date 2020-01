In arrivo pioggia e vento forte da est su tutta la Gallura, diramata allerta meteo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. La protezione civile regionale ha appena emanato condizioni metereologiche avverse per piogge dalle 8 di domani mattina fino alle 15 di martedì 21. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico è stato stimato un livello di allerta giallo, ordinario. Nello specifico sono previsti rovesci temporaleschi piuttosto intensi per tutta la giornata di domani con venti forti da levante con raffiche oltre i trenta nodi. Le temperature dovrebbero comunque attestarsi intorno agli 11 gradi.