La polizia stradale in campo nel week end per il controllo del territorio e della sicurezza

In un caso un diciottenne, neopatentato, è risultato essere alla guida con un tasso alcolemico di ben tre volte il consentito, mentre un altro è risultato alla guida sotto l’influenza di cannabinoidi. In altri due casi, un uomo e una donna ambedue trentenni, sono risultati alla guida sotto l’effetto di cocaina.

Nel corso dello scorso fine settimana, la Sezione di Polizia Stradale e personale medico della Questura di Sassari, nell’ambito del servizio “stragi del sabato sera”, hanno sottoposto a controlli circa 60 conducenti nella città di Sassari. Di questi, dieci sono risultati alla guida in stato di ebrezza alcolica con tassi da tre a quattro volte superiore al consentito, mentre due sono risultati sotto l’effetto di cocaina e cannabis. Gli stessi sono stati denunciati penalmente, con la sanzione accessoria del ritiro della patente per la successiva sospensione.Per i neopatentati, per i quali non è prevista nessuna tolleranza, le pene in questo caso sono raddoppiate con la sospensione della patente fino a un massimo di 3 anni e la revoca in caso di recidiva nel triennio.Durante la serata di sabato, le pattuglie sono inoltre state impegnate in 3 distinti incidenti tutti sulla SS 131 con il coinvolgimento di 4 veicoli in cui sono rimaste ferite 2 persone.Nel territorio provinciale di Sassari nel 2019 la Polizia Stradale ha contestato oltre 500 infrazioni per guida in stato di ebrezza alcolica.