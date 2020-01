Prorogata allerta meteo fino alle 18 di domani martedì 21 per rischio idrogeologico

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La protezione civile regionale ha appena diramato un nuovo bollettino di allerta meteo con livello del rischio idrogeologico giallo, criticità ordinaria, fino alle 18 di domani. I rovesci temporaleschi in corso continueranno a colpire la Gallura con piogge piuttosto consistenti nell'arco della notte. Particolarmente intensi anche i venti che per tutta la giornata hanno sferzato le coste galluresi con raffiche ben oltre i trenta nodi e mare in burrasca sul lato est della costa esposto al levante. La situazione dovrebbe migliorare nella giornata di mercoledì.