Pescatori di ricci di frodo sanzionati a Trinità d'Agultu, sequestrati cinque chili di polpa

ha sorpreso cinque persone intente alla raccolta illegale dei ricci di mare contestandogli la sanzione amministrativa di mille euro a ciascuno per inosservanza al divieto di pesca sportiva della specie.Infatti, come previsto del Decreto dell’Assessorato agricoltura n.2508/decA/49 del 7 novembre 2019 che modifica il Decreto 2358/DecA/47 del 24 ottobre 2019 “Calendario della pesca di riccio di mare” in Sardegna vige il divieto di pesca sportiva ai ricci di mare durante tutto l’arco dell’anno.Alla vista dei Forestali i trasgressori hanno scaricato in mare numerose ceste di ricci appena pescati senza tuttavia riuscire a nascondere le bottigliette di vetro che contenevano più di 5 kilogrammi di polpa di riccio che sono stati sequestrati.L’echinoderma marino è anche un importantissimo elemento della catena alimentare, essendo la base per il nutrimento di numerose e importanti specie ittiche, e quindi, a maggior ragione, meritevole di tutela e protezione.