Lavori al potabilizzatore dell'Agnata, possibili problematiche e interruzioni nell'erogazione acqua

Piano di azione.







I lavori saranno eseguiti dalle 9 alle 18 con conseguente fermo dell'impianto. I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano che, tramite una serie di manovre in rete e rimodulazione delle scorte nei serbatoi, consentirà di limitare quanto possibile i disagi dell'erogazione nei centri abitati serviti dall'acquedotto Liscia che si approvvigiona proprio dal potabilizzatore dell'Agnata. Le uniche chiusure dell'erogazione sono previste dalle 9 alle 18 a Porto San Paolo, nelle frazioni Murta Maria e Porto Istana a Olbia. In tutti gli altri centri potrebbero verificarsi cali di portata e pressione nel pomeriggio e in particolare nelle utenze ubicate a quote più elevate. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Domani mercoledì 22 gennaio 2020 E-Distribuzione ha in programma un intervento di manutenzione sulla cabina di media tensione che rifornisce di energia elettrica il potabilizzatore dell'Agnata al servizio dei Comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci, Telti, Monti, Padru, Arzachena, Palau, La Maddalena, Sant'Antonio di Gallura, Luogosanto e Aglientu.