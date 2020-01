L'assessore Luigi Romano ritira in Senato il riconoscimento per la "Sagra del pesce" di Golfo Aranci

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

è stato istituito dall'Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia) per salvaguardare e promuovere le sagre rappresentative della storia e della tradizione del nostro paese e per contraddistinguere le sagre rappresentative della storia e tradizione che vantano un passato di legame con il territorio e che abbiano come obiettivo la promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali.Siamo felici che alla Sagra dei golforancini sia stato tributato un prestigioso riconoscimento a livello nazionale e lavoreremo affinché questa tradizione si conservi e si migliori nel tempo”.Il premio Sagra di Qualità rilasciato dall'Unpli in Senato è il giusto riconoscimento ad una comunità che ha valorizzato il proprio patrimonio culturale e storico utilizzandolo come leva per la promozione turistica. E' il giusto premio a tutti i volontari e a tutte le amministrazioni che negli anni hanno sostenuto e portato avanti le nostre tradizioni.La crescita del nostro Comune passa attraverso un legame sempre più stretto con i nostri valori e la nostra cultura che fanno si che la nostra sia una vera località turistica e non un semplice paese di passaggio, in questo la Proloco gioca un ruolo fondamentale, e a queste associazioni di volontariato che la Regione Sardegna ha riconosciuto l'importanza e l'obbiettivo di promuovere il turismo e la valorizzazione dei nostri territori e della nostra cultura.”Il raggiungimento di questo importante traguardo e il prestigio a cui si è giunti, non sarebbero stati possibili senza l'impegno profuso da parte dei nostri soci e da chi ogni anno si spende e collabora affinché la manifestazione raggiunga livelli sempre più alti”"Oggi vogliamo far conoscere all'Italia quello che rappresentano le Pro loco e le manifestazioni che fanno sul territorio, con i loro prodotti enogastronomici, oltre che un'occasione per far conoscere il mondo del volontariato e dell'associazionismo che è dietro le Pro loco", ha detto il senatore questore Antonio De Poli, presente alla cerimonia e che ha depositato una proposta di legge per il riconoscimento delle Pro loco a livello normativo. " Il Senato, che è la seconda istituzione d'Italia, - ha aggiunto - apre oggi le porte al territorio e questo è il segnale che si parte dal basso". Come ha ricordato Antonino La Spina, presidente dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia, in un anno sono circa 32 mila le sagre organizzate e in due edizioni del premio, ne sono state riconosciute una cinquantina. "Vengono selezionate da una commissione nazionale e da ispettori che vanno in ogni sagra e valutano alcuni parametri - ha spiegato - Il primo è che riguardi un prodotto tipico locale e che sia certificato. Poi c'è l'aspetto della tradizione, oltre alla sicurezza alimentare, la pulizia, lo smaltimento dei rifiuti, l'uso di materiali eco-sostenibili".