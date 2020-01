Questo pomeriggio alle 18 il match Olbia-Siena, ecco le parole di mister Brevi

Sulla strada di Pisano e compagni un Siena reduce dal ko sul campo della Carrarese: "Sarà un'altra partita difficile, lo saranno tutte da qui alla fine del campionato. Stiamo recuperando fiducia, il pareggio contro la seconda forza del campionato, il Pontedera, è stata certamente una bella iniezione. In campo si è visto l'atteggiamento giusto, abbiamo lottato e concesso poco. Contro il Siena voglio vedere lo stesso spirito".





L'infermeria resta affollata (Manca, Miceli, Doratiotto e Vallocchia sono ancora indisponibili), mentre sul fronte squalificati si registra il rientro di Lella e l'assenza di Pennington. "È chiaro che qualche soluzione in più ci servirebbe e per questo speriamo di recuperare presto tutti gli effettivi. Non ci piangiamo addosso e guardiamo avanti: daremo battaglia con tutte le nostre forze".

"Si tratta di risultati positivi che stanno confermando i progressi a livello di carattere e atteggiamento" spiega il mister Oscar Brevi nel presentare la sfida alla formazione bianconera. "Tuttavia, la posizione in classifica ci impone l'esigenza di un cambio di passo per risalire le posizioni e avvicinarci all'obiettivo".