Droga nelle scuole a Olbia, i carabinieri arrestano per spaccio un 17enne davanti al Liceo Mossa

Nello specifico, nella mattina del 22 gennaio, in una normale giornata di scuola, i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Olbia, coordinati dal comandante Davide Crapa, nei pressi del Liceo Scientifico "Lorenzo Mossa”, hanno tratto in arresto un diciassettenne, incensurato, in possesso di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente di tipo “ marijuana”. Il minore, prima dell’ apertura dei cancelli, era nei pressi del Liceo, avendo al seguito la droga già preincartata e confezionata, pronta per essere venduta ai suoi coetanei. Appena visti i militari ha cercato subito di disfarsene e non avendo la meglio, i Carabinieri sono riusciti a recuperare, anche sommando quanto trovato presso il domicilio del ragazzo, un quantitativo pari ad 84 grammi di marijuana, materiale atto al confezionamento dello stupefacente e la somma in contanti di euro 300, provento illecito dell’attività. È stato così tratto in arresto ai sensi dell’art. 73 c.1 bis DPR 309/90 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed accompagnato presso il centro di prima accoglienza di Sassari, come disposto dal Tribunale per i Minorenni della stessa provincia.





Nello stesso frangente è stato anche segnalato alla Prefettura un altro minore, di anni 15, in possesso di 0,6 grammi di marijuana.

l progetto coinvolge tutte le forze di Polizia, chiamate a contribuire alla repressione di tale fenomeno.Continua senza sosta l’azione di repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri, non allentando la presa nelle principali piazze di spaccio e nelle scuole della città.