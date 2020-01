Domenica al museo di Olbia appuntamento con l'alpinista Ernesto Macera Mascitelli e la sua impresa

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il 21 novembre scorso si è conclusa nel migliore dei modi la spedizione alpinistica, patrocinata dal nostro Comune, di Ernesto Macera Mascitelli. Domenica avremo l’opportunità di ascoltare i suoi racconti anche attraverso il documentario realizzato al termine della grande avventura» afferma l’assessore allo Sport Silvana Pinducciu.«Il successo della spedizione è stato riconosciuto anche in Nepal – afferma l’alpinista - .Tornati a Khatmandu, siamo stati accolti dalla Nepal Mountaineering Association per la consegna del riconoscimento ufficiale delle vette raggiunte. L’impresa crea l’occasione per stimolare la conoscenza di questo sport: la Gallura offre tantissime opportunità di praticare trekking e arrampicate. Durante l’incontro si parlerà di avventura ma anche di solidarietà nei confronti delle popolazioni nepalesi». L’appuntamento è per domenica 26 gennaio alle 18 presso la sala conferenze del Museo Archeologico di Olbia.