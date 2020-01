© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Un incendio si è sviluppato questa mattina a Cala Granu, Porto Cervo, in un'area adibita a stoccaggio rifiuti di un hotel. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Olbia e Arzachena che hanno spento le fiamme e bonificato la zona. Sono in corso gli accertamenti per capire l'origine dell'innesco e se vi sia un qualche dolo.