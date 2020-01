Incidente mortale nella galleria di San Teodoro: 24enne muore nella notte

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ha perso il controllo della sua auto, per cause ancora da accertare e si è schiantato sulle mura della galleria di San Teodoro. L’impatto non ha lasciato scampo al 24enne di Illorai. L’episodio si è verificato nella notte. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che purtroppo nulla hanno potuto per salvare la vita del ragazzo che era già deceduto. In azione anche gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i primi rilievi al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gli uomini dei vigili del fuoco che sono intervenuti per tirar fuori il ragazzo dalle lamiere accartocciate dopo il violento impatto.