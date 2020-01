© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti intorno alle 18.30 in via Euclide per l'incendio di un'autovettura. La squadra 7a, coadiuvata dalla 7b, ha spento le fiamme rapidamente evitando la propagazione del fuoco verso altre auto. Successivamente si è proceduto a mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche la Polizia di Stato. Non si segnalano persone coinvolte.