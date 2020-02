Conto alla rovescia per il terzo "Banzay Day" a Olbia: Enduro, Cross Country e Trekking

OLBIA. Tre discipline per altrettanti gradi di difficoltà e un unico meraviglioso scenario: Monte Pino. Si svolgerà a Olbia, domenica 9 febbraio, la terza edizione del Banzay Day. La manifestazione, che ogni anno raduna gli appassionati di mountain bike e di trekking, propone una giornata all’insegna dello sport e della natura. Organizzato dall’associazione dilettantistica ASD Olbia Racing Team, il Banzay Day si articolerà in tre escursioni su altrettanti percorsi, studiati e collaudati dagli organizzatori che hanno voluto rendere l’evento accessibile anche ai dilettanti della mountain bike. La prima pista sarà riservata agli enduristi più esperti che potranno raggiungere la vetta e cimentarsi in una staffetta all’ultima pedalata lungo quattro adrenalinici “single track”. Più adatto ai bikers abituati alla fatica, ma meno sprezzanti del pericolo, è il percorso cross country: una pedalata lungo la bretella panoramica di Monte Pino fino al belvedere che offre una spettacolare vista sulla costa.







Infine, un percorso di trekking tra la fitta vegetazione del monte alla scoperta dei punti panoramici più suggestivi. Alla guida delle escursioni ci sarà un team di esperti delle discipline sportive e profondi conoscitori dei percorsi. Il Banzay Day nasce come omaggio a Mario Gasparoli, noto “Banzay”, tre volte campione sardo di downhill, presidente onorario dell’Olbia Racing Team. Pioniere della due ruote su scala nazionale, a lui è riconosciuto il merito di aver promosso la passione per la mountain bike a Olbia e ancora oggi è fonte di ispirazione per tantissimi giovani. Negli anni, in Sardegna, è nato e cresciuto un vero e proprio movimento che ha lanciato sulla scena sportiva talenti indiscussi come il pluricampione regionale di Downhill, Gianluca Cara: cinque titoli all’attivo e all’orizzonte la sfida dei campionati nazionali. L’escursione di Monte Pino sarà guidata dai componenti della Olbia Racing Team tra cui i campioni Gabriele Destro, Mirko Cuccu, Gianluca Spano, Damiano Carta, Davide Longu e Francesco di Cesare. Le iscrizioni saranno aperte fino alle 8:00 di domenica 9 febbraio: per regolarizzarle sarà necessario recarsi alla Chiesa di Santa Mariedda di Olbia, in via Barcellona, punto di partenza e di ritrovo per il pranzo che chiuderà la giornata sportiva. Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori: Gabriele Destro 340- 02078196 e Mirko Cuccu 349-6539525.

