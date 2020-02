Vento fino a sessanta nodi, il sindaco di Olbia dispone la chiusura del Parco Fausto Noce

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. «E' pervenuto nei nostri uffici il comunicato dell’ARPAS relativo all’allerta meteo. Mareggiate e forte vento sono previsti nella giornata di oggi. Per motivi di sicurezza e per tutelare l’incolumità dei nostri concittadini, il parco Fausto Noce resterà chiuso» così si esprime il sindaco Settimo Nizzi in merito all’ordinanza n. 3 emessa .A tutela della pubblica incolumità, il parco sarà dunque chiuso sia ai fruitori occasionali che a coloro che abitualmente operano al loro interno per tutta la giornata di oggi, martedì 4 febbraio 2020.