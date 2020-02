In arresto un 33enne a Sassari sul quale pendeva ordine di carcerazione del tribunale di Bologna

Per quel motivo era stato emesso il provvedimento restrittivo che però non era stato possibile eseguire perché il 33enne si era allontanato dalla città emiliana.

ha sottoposto ad un controllo due persone a seguito del quale sono stati sequestrati circa 15 grammi di marjuana. Una delle persone sottoposta a controllo, M.R. 33 anni, sassarese, è risultata avere a suo carico un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bologna. L’uomo, da tempo residente a Bologna, proprio in quella città aveva violato le disposizioni del Questore relativamente a misure di prevenzione di Polizia comminategli.Dopo alcuni mesi, però, la Squadra Mobile lo ha rintracciato in un appartamento del centro storico di Sassari e dopo avergli notificato l’atto del Magistrato di Bologna, lo ha tratto in arresto conducendolo in Carcere a Bancali.