Giornata mondiale del malato, a Olbia una messa per i malati del territorio l'11 febbraio

Nella parrocchia guidata da Don Gianni Sini, si ritroveranno numerose associazioni del Nord Sardegna: l'Oftal, l'Unitalsi, le ambulanze della Croce Rossa e Croce Bianca e diverse altre associazioni, come "Un incontro una speranza". I volontari accompagneranno i malati sia in sedia a rotelle che barellati. Si tratta di circa 100 malati che avranno la possibilità di partecipare alla preghiera comunitaria della Messa assieme a tutta la comunità parrocchiale e di ricevere il sacramento dell'Unzione degli Infermi. Al termine della celebrazione è previsto un momento conviviale per tutti i presenti.

Il significato della XXVIII Giornata del Malato nella quale la comunità cristiana mette al centro della propria riflessione e del vissuto la sofferenza e la fragilità delle persone, nella quale i malati diventano protagonisti è nel titolo scelto da Papa Francesco: "Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro", un passo tratto dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,28).