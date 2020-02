Liquidazione Air Italy, Marino (m5s) e sottosegretario Todde incontrano a Olbia i lavoratori

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Domenica 16 febbraio, Alessandra Todde, Sottosegretario allo Sviluppo economico e il deputato e membro della Commissione Trasporti della Camera, Nardo Marino, saranno a Olbia per incontrare i lavoratori di Air Italy. L’incontro si svolgerà alle 12 nell’aula magna dell’Università, al primo piano dell’aeroporto. La riunione con i lavoratori è ritenuta di fondamentale importanza da Todde e Marino che arriveranno a Olbia per ascoltare le richieste dei dipendenti e aggiornarli sullo stato di fatto, anche a seguito dell’incontro avvenuto al Mit tra il Governo e i commissari liquidatori. In Gallura verrà ribadito quanto già dichiarato ufficialmente dal Mit e dal Mise in merito all’intera vicenda: “L’obiettivo primario del Governo è la tutela dei lavoratori”. L’incontro sarà aperto a tutti.