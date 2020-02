Venerdì assemblea Air Italy in Provincia a Olbia alla presenza di tutti i sindaci galluresi

OLBIA. Il subcommissario della provincia per la zona omogenea di Olbia-Tempio, Pietro Carzedda, ha convocato per venerdì un'assemblea per discutere della vertenza Air Italy. All'incontro, organizzato presso il palazzo della provincia di via Nanni a Olbia alle 10.30 saranno presenti tutti i sindaci del territorio, le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali e dei rappresentanti sardi in parlamento, a sostegno della vertenza in tutte le sedi.







"In seguito alla messa in liquidazione di Air Italy -ha commentato Carzedda- da parte dei suoi soci della Compagnia riteniamo che la nostra azione debba essere forte, compatta e finalizzata ad un unico intento: salvare il nostro territorio dalla catastrofe che si abbatterebbe, in primis, sui lavoratori coinvolti e sulle loro famiglie".



