Carnevale olbiese e sfilate il 23 e il 25, ecco cosa c'è da sapere per viabilità e vendita di bibite

Per garantire la sicurezza durante i festeggiamenti, il Sindaco Nizzi ha emanato l’ordinanza relativa alla detenzione e vendita di bevande: dalle 12 alle 21, nelle giornate di domenica e martedì prossimi, nell’area compresa tra la rotatoria del Ponte di Ferro, via Roma, via Mameli, via San Simplicio, via G. D’Annunzio, via dei Lidi e il mare non sarà possibile vendere o avere con sé bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine.«Le bevande dovranno rigorosamente essere in bicchieri di carta o materiale compostabile, evitando più possibile la plastica. – afferma il Sindaco Settimo Nizzi – Le bottiglie e le lattine possono trasformarsi in oggetti contundenti. Garantire la sicurezza dei nostri concittadini è sempre fondamentale e durante lo svolgimento di questi eventi è importante preservare l’incolumità pubblica prevenendo quanto possibile episodi sgradevoli».L’altra ordinanza, emanata dal dirigente della Polizia Locale, riguarda il traffico veicolare. Sia domenica 23 che martedì 25 febbraio, il traffico sarà sospeso al passaggio dei carri, ovvero a partire dalle ore 14. Il percorso della sfilata è il seguente: partenza da via Galvani, via D’Annunzio, via Nanni, via Principe Umberto, via Genova, via Poltu Ezzu, via Principe Umberto, con arrivo in piazza Elena di Gallura.Lungo tutto il percorso della sfilata, dalle ore 8.00 alle ore 20.30, vigerà il divieto di sosta su ambo i lati.L’ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune per la consultazione puntuale delle vie interessate. Naturalmente, nelle stesse, sarà apposta specifica segnaletica.