Arrestato a Olbia un 38enne olbiese per evasione, danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale

Durante le movimentate fasi dell'arresto, uno degli operatori di polizia ha riportato lesioni per alcune abrasione, giudicate guaribili in tre giorni. Il comportamento estremamente violento è continuato anche all'esterno poiché l'uomo, fatto salire sull’auto di servizio con non poca fatica, con un calcio ha sfondato uno dei vetri posteriori. Inoltre, condotto nella camera di sicurezza del Commissariato ha attuato gesti autolesionistici, procurandosi una ferita sulla fronte, curata da personale medico del 118.





Gli agenti hanno informato inoltre il Magistrato di Sorveglianza del comportamento dell’uomo nei confronti dei propri genitori conviventi, più volte minacciati dallo stesso, che con grande tempestività, ha revocato la detenzione domiciliare disponendo la traduzione presso il carcere di Bancali, dove verrà scontata la pena residua.







Personale della Squadra Volante del Commissariato P.S. di Olbia ha proceduto in all'arresto in flagranza di un 38enne olbiese, per evasione, danneggiamento, minacce, resistenza e violenza ad un pubblico ufficiale.Gli agenti sulla base di alcune segnalazioni hanno fatto un controllo domiciliare presso l’abitazione dell’uomo dalla quale si allontanava spesso senza alcuna ragione, se non per andare a comprare bevande alcooliche. L'equipaggio di una Volante anche in quella occasione, ha accertato che il l'uomo aveva da poco fatto rientro presso il proprio domicilio, dopo essersi recato presso un vicino supermercato ad acquistare delle bottiglie di birra.Il 38enne, infastidito dalla presenza degli agenti, ha assunto un atteggiamento arrogante e scontroso, presumibilmente riconducibile allo stato di alterazione per assunzione di bevande alcoliche. Una volta contestatogli il reato di evasione, l'uomo ha assunto un atteggiamento violento.