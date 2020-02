Prima gara del 2020 per il Team Kan Judo Olbia e subito podio per Altana e Langiu

Muove invece i primi passi nell’agonismo,dopo essersi messo in evidenza tra i preagonisti, Diego Langiu che ha disputato la prima fase del Gran prix esordienti A, percorso in tre tappe destinato ai ragazzi e alle ragazze nel dodicesimo anno di età. Diego, nella categoria 40 chilogrammi, ha perso il primo incontro ma non si è perso d’animo. Ha vinto il recupero e i successivi due incontri in maniera netta classificandosi infine al terzo posto.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Esordio impegnativo per Carlo Altana, che dopo aver conquistato due titoli sardi consecutivi nei cadetti, approda alla classe juniores (18/20 anni) e inizia il percorso verso la cintura nera. Nel Gran premio regionale cinture nere, destinato a junior e senior, l’allievo di Angelo Calvisi, nella categoria 66 kg, ha vinto per ippon due incontri e perso negli ultimi secondi una combattuta finale. Un secondo posto che vale anche i primi punti verso la meta della cintura nera I dan, obiettivo di tutti i giovani judoka.Soddisfatto il maestro Angelo Calvisi: “Un esordio positivo nelle nuove categorie per i nostri due atleti che ci fa sperare di fare ancora meglio per il futuro”.