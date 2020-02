Incidente mortale questo pomeriggio a Olbia, deceduto un 38enne che viaggiava a bordo di una moto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I vigili del fuoco di Sassari sono stati allertati per un grave incidente stradale tra auto e moto ad Olbia in viale Aldo Moro. Un 38enne è deceduto in seguito alle ferite riportate nella caduta dalla motocicletta. L'episodio si è verificato intorno alle 17. Sul posto è stata inviata la squadra 7A che ha collaborato coi sanitari del 118 per assistere i motociclisti che versano in gravissime condizioni. Sul posto forze dell’ordine e polizia municipale.