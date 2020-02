Coppa dell'amicizia di Judo ad Alghero, nove medaglie d'oro per il Kan Judo Olbia

Soddisfatti in casa Kan judo per questo ennesimo appuntamento preagonistico che continua bene e porta a casa un bottino di tutto rispetto, 15 atleti in gara Sono state conquistate ben 9 medaglie d’oro, 4 medaglie d’argento e 2 medaglie di bronzo, dai giovanissimi olbiesi.





ORO per Sara Di Fraia, Sebastiano Calvisi, Francesco Patricio, Riccardo Virdis, Noemi Rosas , Riccardo Careddu , Giovanni Cambedda e Jacopo Merone .

BRONZO per Riccardo Nappo e Riccardo Spano.



, gara regionale riservata alle classi preagonistiche riguardanti i settori giovanili di vari club della sardegna affiliati alla FIJLKAM (unica federazione olimpica) alla gara hanno partecipato atleti maschi e femmine, in rappresentanza di diversi club della Sardegna.Manifestazione ben riuscita all’insegna del buon judo tecnico riguardante i futuri campioni che emergeranno dai vivai judoistici giovanili sempre in grande espansione nelle arti marziali e in particolar modo lo judo. Il maestro Angelo Calvisi cintura nera 5° dan e il collaboratore tecnico Gavino Carta c.n 4°dan , Salvatore Calvisi 2°dan e Federica Calvisi 1° dan , vi ha preso parte con una parte del judo team formato da una squadra di 15 baby judoka che si sono ben comportati in gara, difendendo al meglio i colori sociali, e confermando ancora una volta il loro valore in queste manifestazioni determinanti per la loro crescita sportiva preagonistica, ludica e sociale.Sui tre tatami allestiti, tanto divertimento e passione per i piccoli atleti che si distinguono così:per Diana Palitta ,Lorenzo Azara , Francesco Spano.