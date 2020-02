Domenica la prima gara di atletica sulla pista dell'aeroporto di Olbia "Airport run 2020"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

con gli Sponsor Decathlon e Volotea, il supporto di Sixt e il patrocinio del Comune di Olbia. L’intera quota di iscrizione verrà interamente devoluta a favore della “Speedy Sport” ONLUS.- Dalle ore 10: Gara dedicata ai bambini dai 6 a 12 anni che si cimenteranno in percorsi a partire da 300 mt;- Dalle ore 11: Gara non agonistica di 5 e 10km a passo libero (anche camminata se si vuole). I vincitori delle due categorie riceveranno dei biglietti omaggio Volotea verso una delle destinazioni operate dalla compagnia;- Dalle ore 11 (per tutta la giornata): “Runway Food Fair”, degustazione e acquisto prodotti del territorio, a cura di Karasardegna e Cortesa;- Dalle ore 13:00: “Festa del Cuoco”, preparazione di diversi piatti, a cura dell’Associazione Cuochi Gallura, AIS, AIBES, AMIRA e Cortesa;- Ore 15:00: Concerto Airport Run: Festivalbar Band e Premiazione- Ore 16:00: "Masterclass Cocktail" a cura Aibes- Ore 16:45 : Incontro tematico “Il nostro armadio, questo sconosciuto” a cura di Pharma Olbia Airport- Ore 18:30 : Salotto letterario "Marte Bianco un anno ai confini della vita(Tutte le info su Flight Club: https://www.geasar.it/flight-club)Considerata la location dell’evento si prega di comunicare nome, cognome, luogo, data di nascita e numero di telefono dei partecipanti entro Sabato 29 Febbraio.