Primo caso di Coronavirus in Sardegna a Cagliari, attesa per la verifica dell'Iss

OLBIA. Il tampone effettuato su un paziente sardo a Cagliari ha dato esito positico al Coronavirus. Si tratterebbe il primo caso nell'Isola. Il condizionale è ancora d'obbligo perché dovrà essere l'Istituto Superiore della Sanità a dare conferma. A darne notizia la Regione Sardegna che comunque rassicura sulla situazione che riferisce essere "sotto controllo e con tutte le strutture sanitarie regionali operative e pronte a far fronte ad ogni evenienza". L'uomo è ora ricoverato in una struttura sanitaria di Cagliari e tutti i protocolli sono stati attivati compresa l'osservazione dei familiari e la ricerca di tutte le persone che sono entrate in contatto con il paziente.













<div itemprop="articleBody">