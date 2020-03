Scontro tra auto e moto a Olbia, motociclista ferito traportato in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 11.50 circa, la sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari è stata allertata per un incidente stradale ad Olbia in via Eleonora D’arborea, l’impatto è avvenuto fra una moto BMW di grossa cilindrata e una opel corsa. Sul posto è stata inviata la squadra di Olbia 7A, che ha collaborato con i sanitari del 118 per assicurare le prime cure al motociclista che è stato trasportato all’ospedale di olbia. Sul posto anche i Carabinieri per quanto di loro competenza