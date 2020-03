Emergenza Coronavirus, scuole chiuse in tutta Italia da domani fino al 15 marzo

OLBIA. Scuole e università chiuse in tutta Italia, compresa la Sardegna, fino al 15 marzo. Lo ha reso noto il ministro alla pubblica istruzione, Lucia Azzolina, nel corso di una conferenza stampa indetta a Palazzo Chigi. Il ministro ha riferito di aver affidato il parere ad un comitato tecnico scientifico che ha indicato la soluzione della chiusura delle scuole per l'emergenza Coronavirus: "Per il governo non è stata una deciisone semplice -ha commentato la Azzolina- e abbiamo deciso pruenzialmente, visto che la situazione epidiomologica cambia velocemente . E' una decisione di impatto, ma io spero che i miei alunni tornino al più presto sui banchi di scuola. Mi impegno che il servizio pubblico essenziale venga fornito, seppur a distanza, a tutti i nostri studenti". Il presidente del consiglio Conte ha poi spiegato le misure messe in campo, piuttosto dure e drastiche: "Dobbiamo contenere il virus perché il sistema sanitario per quanto efficiente ed eccellente rischia di andare in sovraccarico soprattuto nei reparti di terapia intensiva".























