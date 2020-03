Rinviato l'evento "Le Parole delle Donne" in programma a Olbia il 7 e l'8 marzo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si comunica che l’evento Le Parole delle Donne, in programma per sabato 7 marzo 2020 alle 16.30, presso la Sala Artport Gallery dell’Aeroporto Costa Smeralda, organizzato in collaborazione con Giulia giornaliste, e la manifestazione pubblica organizzata insieme al Gruppo promotore Olbia “II Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza” prevista per domenica 8 marzo 2020, sono RINVIATI A DATA DA DESTINARSI.