Due nuovi casi di Coronavirus in Sardegna a Nuoro: salgono a quattro i contagiati sull'Isola

OLBIA. Salgono a quattro i contagiati dal Coronavirus. I due ultimi casi sono stati registrati ieri sera a Nuoro quando i tamponi effettuati su una donna e il suo compagno hanno dato esito positivo. La donna non appena rientrata da un convegno a Udine aveva accusato i primi sintomi con febbre e a quel punto si è autodenunciata e messa in quarantena. Nello stesso convegno di agraria a Udine sono stati contagiati dieci docenti compreso il professore cagliaritano che si trova in quarantena in casa con la sua famiglia. Per quanto riguarda i familiari della coppia di Nuoro sono anche loro stati messi in quarantena, ma i tamponi effettuati sono risultati essere negativi. Restano, poi, due i contagiati sardi sulla penisola uno ricoverato al Sacco di Milano e l'altra, una sassarese, ricoverata allo Spallanzani di Roma.



















