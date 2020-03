Iniziati i lavori per le opere di urbanizzazione di Cala Spada a Golfo Aranci

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Rispettando il cronoprogramma stabilito hanno preso avvio da qualche giorno i lavori relativi alle opere di urbanizzazione del piano di risanamento e recupero in località Cala Spada.Si tratta del primo lotto di lavori di completamento delle opere di urbanizzazione con cui verrà predisposto l’impianto di pubblica illuminazione ed effettuata la bitumatura della sede stradale.Il costo dei lavori ammonta a centomila euro interamente finanziati dal bilancio comunale e verranno ultimati in circa un mese.“Si tratta di una promessa mantenuta nei confronti dei cittadini di quel quartiere e dell’intero paese – ha dichiarato il Sindaco Mario Mulas – e con questo intervento proseguiamo nell’opera di miglioramento delle infrastrutture pubbliche già in corso. Come più volte dichiarato la nostra attenzione non è rivolta solo al centro o alle zone sul lungomare ma abbiamo a cuore la sistemazione ed il miglioramento di ogni quartiere golfoarancino”L’Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Langella ha dichiarato: “da decenni quella zona del paese aspettava quest’intervento. Ci ho lavorato da tre anni e oggi siamo felici di vedere gli operai al lavoro a Cala Spada dove verranno realizzati asfalti, illuminazione, passaggi pedonali e parcheggi”.