I casi di Coronavirus in Sardegna salgono a 8, gli ultimi due a Quartu Sant'Elena

OLBIA. Due casi di contagio da coronavirus sono stati accertati dall’unità di crisi regionale. Si tratta di due cittadini di Quartu Sant’Elena. Uno di loro è ricoverato in ospedale a Cagliari; l’altro riceve le cure nella propria abitazione e le sue condizioni sono buone.

Le autorità sanitarie stanno provvedendo a rintracciare le persone con le quali i pazienti avevano avuto contatti negli ultimi giorni. Salgono dunque a otto i casi di Coronavirus in Sardegna: un imprenditore cagliaritano e il medico che lo ha curato. Un docente rientrato da un congresso di Agraria a Udine. la donna di Nuoro rientrata anch'essa da udine dallo stesso convegno e il suo compagno. Una dottoressa di Iglesias che lavora in un ospedale di Cagliari e che era appena rientrata da un viaggio in Lombardia. L'unità di crisi ha ciomunque predisposto tutti gli strumenti per la quarantena di tutti quelli che sono entrati in contatto con gli infettati.

