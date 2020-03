© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Due nuovi casi di positività al coronavirus in Sardegna. I test hanno accertato la presenza del Covid-19 su un uomo a Olbia, ricoverato in ospedale, e uno a Nuoro, le cui condizioni di salute non hanno reso necessario il ricovero. I due casi si aggiungono ai cinque registrati nella stessa giornata di sabato e già precedentemente comunicati.