Emergenza Coronavirus, chiuso il pronto soccorso a Olbia per sanificazione

OLBIA. Da stamattina il pronto soccorso di Olbia è chiuso al fine di bonificare e sanificare tutti i locali. Questo subito dopo l'accertamento di un caso di contagio a Olbia e il relativo ricovero del paziente nella struttura. Tutto il personale che è entrato in contatto con l'uomo è stato messo in quaratena. Il provvedimento è momentaneo e potrebbe riaprie una volta completate le procedure di sanificazione e di trasferimento del malato in altro reparto.















