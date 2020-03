Altri quattro contagiati in Sardegna, i casi di Coronavirus salgono a 19

OLBIA. A confermarlo in tarda sera l'Unità di Crisi Regionale che gestisce l'emergenza coronavirus. I tamponi effettuati hanno dato esito positivo su quattro persone a Cagliari le cui condizioni non sono gravi. Nel frattempo la Regione ha appena avviato il piano straordinario di conteninmento con la quarantena per tutti quelli che arrivano dalle zone rose. Il presidente Solinas ha anche chiesto il blocco di navi e aerei per l'Isola per un periodo di venti giorni, ma il prsidente del consiglio Conte avrebbre risposto con il diniego.











