Coronavirus, accordo tra Caritas e Protezione civile di Olbia per garantire servizio per i poveri

Si è pensato di rivolgersi alla Protezione civile, per sondare un’eventuale disponibilità alla collaborazione. Su mandato del vescovo, direttore della Caritas Diocesana, il diacono Domenico Ruzittu, si è messo in contatto con la Protezione Civile di Olbia e di Tempio. La risposta è stata positiva e immediata.

La Diocesi di Tempio Ampurias, tuttavia, non poteva lasciare senza il dovuto e costante sostegno sempre rivolto alle fasce più fragili e bisognose del territorio. Azione che svolge attraverso le Caritas parrocchiali e le due Cittadelle della Carità di Olbia e Tempio. Si poneva quindi la necessità di assicurare tale servizio, ma nel rispetto delle norme di sicurezza previste, sia a tutela dei volontari che delle stesse persone assistite.Le persone con mobilità autonoma potranno continuare ad andare nelle Cittadelle con ingresso contingentato uno alla volta, nei seguenti giorni: a Olbia il lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; a Tempio Pausania tutti i giorni secondo questo orario: lunedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì e mercoledì dalle 15 alle 18.Le persone anziane, ammalate o comunque impossibilitate a muoversi di casa, possono telefonare alle rispettive Cittadelle, per segnalare i generi di prima necessità di cui hanno bisogno.il più sentito apprezzamento e gratitudine per tanta ulteriore disponibilità e generosità, come peraltro è nella storia e nella natura di questa benemerita Istituzione. Questo servizio – aggiunge Monsignor Sanguinetti – va ad aggiungersi alle tante e delicate incombenze a cui la Protezione Civile deve far fronte in questo momento così difficile per il Paese e per il nostro territorio. Ancor maggiore, pertanto, è il dovere di un pubblico e grato riconoscimento per la totale abnegazione con cui si prodigano in ogni situazione di emergenza e di necessità, e per questo ulteriore gesto di disponibilità”.