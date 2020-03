Coronavirus, due nuove ordinanze del comune di Olbia: chiudono i mercati cittadini

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

la chiusura fino al 3 aprile di tutti i mercati cittadini del sabato delle vie Sangallo, Poletti e Palladio, del mercato del martedì Parcheggio Stazione Fs, del mercato del mercoledì di Murta Maria, del giovedì a San Pantaleo e del lunedì in piazza Nassirya.Sono sospese anche tutte le altre attività itineranti. I titolari delle attività artigianali di produzione e vendita di alimenti dovranno garantire e promuovere le condizioni di sicurezza per le distanze pena la sospensione delle attività. Stessa prescrizione per i titolari di attività che prevedono l'utilizzo di distributori automatici con la garanzia della distanza di sicurezza e soprattutto la sanificazione costante delle macchine e degli ambienti.invece la chiusura anticipata del Parco Fausto Noce alle 19.