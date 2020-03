A Olbia insediata la task force della Assl per affrontare l'emergenza Coronavirus

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si è insediata in queste ore la task force della Assl Olbia, composta da diverse professionalità, col compito di gestire l'emergenza legata al Coronavirus in maniera più immediata e diretta.Un gruppo multiprofessionale che ha la possibilità di coinvolgere al suo interno anche altri figure e il cui compito è quello di gestire eventuali criticita', ma soprattutto redigere procedure e percorsi condivisi per la gestione delle attività sanitarie, con il coinvolgimento diretto di tutti gli operatori sanitari. La condivisione delle informazioni e il rispetto delle norme di autoprotezione, sono fondamentali nella lotta alla circolazione del Coronavirus.