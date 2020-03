In Sardegna i primi due decessi per Coronavirus, a Cagliari e a Sassari

OLBIA. Si registrano due decessi, a Cagliari e Sassari, di persone accertate positive al Covid-19. A Cagliari è morto in mattinata l'imprenditore 42enne che era stato a Rimini ad una fiera e al suo rientro aveva accusato i primi sintomi. L'uomo era ricoverato nell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dal 2 marzo. Purtroppo in mattinata è arrivata anche la notizia della seconda vittima, in questo caso a Sassari. Le informazioni sono state diffuse dall'Unità di crisi Regionale.











© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione