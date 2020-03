Pesca abusiva di ricci a Capo Testa in piena emergenza Coronavirus, denunciate due persone

E’ stata inoltre comminata una sanzione da 2mila euro per aver effettuato la pesca illegale dei ricci e disposto il sequestro di tutti gli esemplari e dell’attrezzatura.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

intenti nella pesca di ricci in località Capo Testa del Comune di Santa Teresa Gallura.Sul posto è intervenuto il personale dell’ufficio di Santa Teresa Gallura, che li hanno colti in flagranza mentre avevano già raccolto oltre 400 esemplari di ricci.Le due persone, provenienti dal Sud Sardegna e domiciliati in questi giorni a Santa Teresa per esigenze lavorative, avevano lasciato la propria abitazione per recarsi a Capo Testa e dedicarsi alla pesca sportiva del riccio.I due soggetti sono stati identificati e verranno denunciati all’autorità giudiziaria per la violazione dei divieti imposti dal DPCM del 09 marzo 2020, che disciplina le modalità con le quali è possibile spostarsi sul territorio in relazione all’emergenza sanitaria in corso.Continueranno anche nei prossimi giorni le attività istituzionali della Guardia Costiera sul territorio.