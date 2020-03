Salgono a 77 i casi di contagio da Coronavirus in Sardegna

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sono complessivamente 77 i casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna. È quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. Sono in tutto 613 i test eseguiti, dei quali 515 negativi e 21 ancora in corso di accertamento. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 16, mentre sono 59 le persone positive al coronavirus in isolamento domiciliare. Due i decessi nell'Isola, un uomo di 42 anni e uno di 81. Dei 77 casi di positività sono 41 le persone asintomatiche.Il dato territoriale rileva complessivamente 18 casi Covid+ nella Città metropolitana di Cagliari, 3 nel Sud Sardegna, 2 a Oristano, 19 a Nuoro e 35 a Sassari.