Emergenza Coronavirus, il sindaco di Olbia chiude il Parco Fausto Noce

. Relativamente all’emergenza Coronavirus, il sindaco Settimo Nizzi comunica ai cittadini altri due provvedimenti emanati oggi, 16 marzo 2020.«In data odierna abbiamo emesso l’ordinanza di chiusura del parco Fausto Noce. Il principio di prevenzione è prioritario in questa emergenza, che interessa tutto il territorio regionale, nazionale e non solo. Ripetiamo ancora una volta che dobbiamo restare a casa, salvo casi di estrema necessità. Il parco è un luogo di aggregazione e l’ordinanza di chiusura è stata emessa nell’ottica di mettere in atto tutte le azioni possibili per evitare assembramenti, che in questo momento sarebbero deleteri per la salute dei nostri concittadini».«In un secondo provvedimento abbiamo disposto che tutti i parcheggi della Città di Olbia gestiti da A.S.P.O., ovvero le strisce blu in superfice e i quattro posteggi nelle strutture di San Simplicio, via Nanni, le Piramidi e quella in prossimità della stazione ferroviaria, sono gratuiti da oggi 16 marzo e fino a data da destinarsi. Questa decisione è stata presa sempre nell’ottica di ridurre al minimo gli spostamenti delle persone che, trovando un’area di sosta sotto casa, si muoveranno di meno».