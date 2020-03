Coronavirus, a Olbia negozi chiusi alle 18.30 e domenica aperte solo farmacie e parafarmacie

OLBIA. A prevederlo la nuova ordinanza del comune di Olbia firmata dal sindaco Settimo Nizzi. Tutte le attività dovranno chiudere alle 18.30 nelle giornate feriali ad esclusione di farmacie e parafarmicie che potranno rimanere aperte anche nei centri commerciali purché sia garantito l'accesso esclusivo a queste attività.







Domenica chiusura totale di tutte le attività, anche in questo caso potrtanno aprire farmacie e parafarmacie. Deve comunque essere garantita la distanza interpersonale di un metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. resta vietata ogni forma di assembramento. A comunicarlo lo stesso sindaco, Settimo Nizzi, che non appena ha concluso la riunione di giunta rigorosamente in streaming, ha incontrato "virtualmente" la stampa per render conto dei nuovi provvedimenti.















