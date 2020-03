Quindici contagi da Coronavirus in ospedale a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Quindi persone tra medici, infermieri e pazienti del reparto di rinamiazione del Giovanni Paolo II sono risultati positivi al tampone sul Coronavirus. Nella giornata di ieri era risultato positivo uno degli infermieri dello stesso reparto. Da stamane è in corso la sanificazione di tutte le strutture e avviate le procedure per contenere il fenomeno. A partire dal tampone effettuato a tutti gli operatori sanitari, pazienti e persone entrate in contatto con l'infermiere. Da questa prima ricognizione sono emersi i quindici casi.