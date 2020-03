Sono 206 i contagiati dal Covid-19 in Sardegna

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In totale nell’Isolasono stati eseguiti 1.334 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto52, di cui 9 in terapia intensiva, mentre 152 sono le persone in isolamentodomiciliare. Il dato dei casi positivi comprende i due decessi finoraregistrati in Sardegna. Sul territorio sono stati rilevati complessivamente 41casi accertati Covid+ nella Città Metropolitana di Cagliari (+9 rispettoall'ultimo aggiornamento), 7 (+2) nel Sud Sardegna, 3 a Oristano, 21 (+1) aNuoro e 134 (+60) a Sassari.